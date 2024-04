Givanildo Sales é o novo técnico do Capital para a disputa do Brasileiro Série D. O profissional fez uma postagem, em uma rede social, que estaria viajando com destino a Palmas (TO) para assumir mais um desafio na Série D. O clube rubro-negro confirmou a contratação. O treinador chega para substituir o português Ricardo Lima, desligado após a equipe ser eliminada nas semifinais do estadual.

Givanildo Sales retorna após passagem pela equipe em 2022. Na ocasião, comandou o rubro-negro na disputa do Tocantinense, mas acabou eliminado nas semifinais para o Interporto – 1 a 0 no agregado.

Sales deve se apresentar nesta quinta-feira e iniciar os trabalhos com o elenco, que passa por reformulação. A ideia da diretoria é ter um grupo enxuto para a disputa da competição nacional.

Antes de ser contratado pelo Capital para a disputa da Série D, o profissional estava à frente do Falcon –SE. No estadual, o time foi eliminado na fase repescagem para o Lagarto.

Além de Falcon e Capital, Givanildo Sales tem no currículo trabalhos à frente de Largo-SE, América-SE, Atlético-AC, Campinense-PB, Sousa-PB, Confiança-SE, CSE-AL, Nacional-PB, entre outras equipes.

O Capital estreia na Série D no dia 29 deste mês, contra o Real Brasília, em Palmas. O time faz parte do “Grupo 5” ao lado de Brasiliense, Real Brasília, Anápolis, Crac, Iporá, União-MT e Mixto.