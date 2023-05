Está marcado para o dia 19 de agosto o início das competições da edição 2023 do Campeonato Estadual de Futebol sub-20, para equipes profissionais da 1ª e 2ª divisão e amadoras. A campeã da disputa garante vaga na Copa do Brasil sub-20, edição 2024.

A data consta em circular divulgada pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF), assinada na terça-feira, 24, pelo diretor de competições da instituição, Gasparino Bezerra Maciel.

De acordo com o documento, a tabela de competição e regulamento específico serão divulgadas antes do início das disputas. A circular determina que poderão participar da competição, atletas amadores e profissionais nascidos de 2003 a 2008.

Equipes interessadas em participar da competição deverão assinar carta de adesão e enviar até às 17h do dia 16 de junho através do e-mail ftf@ftf.org.br. Ao assinarem a carta os clubes devem estar cientes das regras de participação na competição e da responsabilidade quanto às despesas.

Cada equipe deverá indicar um estádio onde será mandante da partida e arcar com as despesas de arbitragem, marcação do campo, coloração das redes, maca, banco de reservas e segurança. Caberá à FTF as despesas com organização do evento, apoio técnico, premiação em troféus e medalhas.

A equipe que aderir ao campeonato e abandonar a edição antes ou durante as competições, estará sujeita ao impedimento de participar dos eventos promovidos pela FTF em um período de dois anos consecutivos.

Em 2022 a competição contou com 18 equipes na disputa pelo título, divididas em três grupos. Tocantinópolis, Bela Vista, Ilha Bela, União Carmolendense, Sparta, Arsenal, Itacajá FC, Araguacema, Taquarussú, 1º BPM, Capital, Tocantins de Miracema, São José, Atlético Cerrado, Gurupi, Interporto, Castelo e Palmas.

A equipe da capital, Palmas Futebol e Regatas, garantiu a taça ao derrotar por 4 a 1 o Sparta, de Araguaína. A equipe venceu de forma invicta com vitória nos 13 jogos que disputou durante o campeonato.