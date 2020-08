Esporte Flamengo perde para o Atlético-MG no Maracanã Partida foi bem disputada e marcou um duelo tático entre o estreante Domènec Torrent, do Flamengo, e o argentino Jorge Sampaoli, do Atlético-MG

O Atlético-MG desbancou o atual campeão nacional, neste domingo (9), no Maracanã. A equipe dirigida por Jorge Sampaoli derrotou o Flamengo por 1 a 0, graças a um gol contra do aniversariante Filipe Luís, na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. A partida foi bem disputada e marcou um duelo tático entre o estreante Domènec Torrent, do Flamengo, e o argentino Jorge ...