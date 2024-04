Esporte Festival de Canoagem no Cantão abre inscrições com premiações em dinheiro Evento ocorrerá neste domingo(5), com largada prevista para às 08h no Porto do Casé, em Caseara

O 7º Festival de Canoagem e Ecologia do Cantão ocorrerá neste domingo (5), com premiações de até R$400. A largada do evento está prevista para às 8h no Porto do Casé, localizado no centro de Caseara, região oeste do estado. As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas por meio do WhatsApp (63) 99299-7727, ou diretamente no Porto do Casé. Leia também: ...