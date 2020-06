Com o calendário de atividades suspenso até o próximo dia 30 de junho, por conta da pandemia do novo coronavírus (Codid-19), a Federação Tocantinense de Voleibol (FTV) publicou uma nota nesta quarta-feira, 17, para convocar “os atletas devidamente filiados do Tocantins para a eleição das Comissões Estaduais de Atletas de Praia e Quadra”.

De acordo com o documento, o cronograma do pleito começa na data final da suspensão das atividades, ou seja, em 30 de junho. Nesse dia será feito o registro das chapas, das 15 às 18 horas, na sede da FTV. Entre o dia 1º e 10 de julho será o período de cadastramento para votação online. A eleição está marcada para o dia 17 de julho, das 9 às 17 horas.

As chapas são formadas por três membros: Presidente; Vice-Presidente e Secretário.

Os critérios para fazer parte de alguma chapa em cada modalidade (Quadra ou Praia) são: ter mais de 21 (vinte e um) anos de idade; ter sido registrado na CBV, através da FTV, até 17/07/2019; ter participado como atleta de competições oficiais nos últimos 12 anos; não estar cumprindo penalidades aplicadas pelo COI, COB, FIVB, CBV e FTV; gozar de reputação ilibada; não ter sido punido por doping; não ter sido eliminado da FIVB, CSV, CBV, FTV, COI ou COB; conhecer e respeitar os princípios estabelecidos pela FIVB, CBV e FTV; apresentar Certidão Negativa de Antecedentes Criminais.

Para registrar a chapa devem ser apresentados juntamente com a ficha cadastral preenchida (cópia do documento em anexo no final da matéria), cópias dos documentos pessoais (CPF, RG e Certidão Negativa de Antecedentes Criminais) de cada integrante da chapa.

Estão aptos a votar: maiores de 16 anos; ter sido registrado na CBV, através da FTV, até 17/07/2019; ter participado como atleta de competições oficiais nos últimos 12 anos; caso o atleta seja praticante das duas modalidades (quadra e praia), o mesmo deverá optar por uma das duas modalidades na hora da votação.

O link para cadastramento da votação é ftv.woffice.app, porém só estará disponível a partir do dia 1º de julho até as 18 horas do dia 10 de julho. Segundo a FTV, o processo eleitoral será acompanhado por uma Comissão Especial integrada pelos membros: Dr. Jusley Caetano; Marilza Teixeira e Jonilson Matos.

Paralisação

No início do mês de junho, a FTV, que já tinha interrompido o seu calendário esportivo desde abril, divulgou que a suspensão das atividades tinha sido prorrogada até o dia 30 de junho. Segundo a entidade, a decisão pela prorrogação atende os protocolos sanitários dos órgãos de saúde, para evitar a disseminação do vírus.

A Federação Tocantinense de Voleibol comunica aos clubes filiados e vinculados que, como medida de proteção aos atletas, treinadores, árbitros, dirigentes e torcedores da modalidade, está prorrogando até o dia 30/06/2020 os efeitos da Nota Oficial 003/2020 que suspendeu o calendário de atividades da entidade no Estado do Tocantins e suas representações nacionais. Permanecem suspensas também todas as atividades do núcleo Viva Vôlei, treinamento de seleções e o funcionamento do CT da 906 Sul, assim como as reuniões de ordem técnica e administrativa. A medida visa colaborar com as medidas de isolamento social na prevenção de possíveis contaminações pelo coronavírus.”, destacou a entidade por meio de um comunicado.