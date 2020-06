A Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFV) enviou um ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Palmas com o protocolo de retomada do futevôlei na Capital. O documento assinado pelo presidente da entidade, Leonel Augusto, é direcionado a chefe da pasta, Maria Emília Mendonça Pedroza Jaber, e elenca pontos importantes para a retomada do esporte na cidade.

As atividades estão paralisadas desde o início de abril, quando a FTFV resolveu suspender, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) duas etapas do circuito estadual da modalidade que estavam marcadas para acontecer naquele mês. Os jogos em arenas privas e espaços públicos também estão paralisados. A previsão é que o esporte retome as atividades no dia 15 de junho, nas arenas Dubai, Ripley e Fluminense.

No ofício, a FTFV diz considerar a nova realidade causada pela pandemia e todas as limitações impostas pelo vírus em todo o mundo. Também considera os decretos de regulação de atividades comerciais impostas para barrar a evolução da doença na Capital, além disso leva em consideração os novos protocolos de retomada das atividades comerciais estabelecidos pela prefeitura de Palmas.

Antes de elencar as medidas de controle que irá adotar para que o esporte volte de maneira segura, o documento defende que: “no Futevôlei não há contato físico entre os atletas e que o jogo é realizado em quadra de areia com areia superior a 200 m², ou seja, uma área aproximada de 50 m² por atleta, dessa forma, mantendo-se um distanciamento superior a 2 m entre os atletas; o esporte é praticado em locais livres e arejado, e no caso de Palmas, sem cobertura e fechamentos laterais; as arenas privadas em Palmas podem exercer um controle mais rigoroso das medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus, dessa forma, atender todos os protocolos de saúde e higiene preconizados pelos órgãos de saúde; o Futevôlei é praticado em áreas livres, abertas e expostas ao sol com a promoção do bem estar físico, promovendo um aumento significativo da imunidade do praticante com melhora física, de resistência, contribuindo também para a melhora cardiorrespiratória e pulmonar dos praticantes”

Para que o executivo municipal libere a prática do esporte em áreas públicas e privadas, a FTFV elencou várias medidas de controle que pretende adotar em relação a prática do esporte. São elas: manter ambientes abertos e ventilados; Placas de advertência quanto às principais informações, medidas e recomendações dos procedimentos de higiene e segurança; Proibir aglomerações com a realização de eventos, torneios e campeonatos enquanto perdurar a situação de pandemia; Orientação dos profissionais e atletas quanto aos riscos de contágio da doença; Utilização de máscara quando os atletas e professores não estiverem praticando o Futevôlei, ficando liberada a não utilização somente durante a prática do Futevôlei; Intensificar a limpeza e higienização de áreas comuns; Disponibilizar recipientes com álcool gel e/ou recipientes com sabão líquido; Orientar os alunos para evitarem levar as mãos ao rosto; Não permitir o compartilhamento de garrafas de água. Cada atleta deve ter sua própria garrafa; Manter distância mínima de 2 m entre atletas que não estejam praticando imediatamente o Futevôlei; Permanência nos locais de treinos e jogos de 15 min antes do início e 15 min após o término da atividade; Higienizar os equipamentos utilizados durante as aulas e jogos, principalmente a bola entre turnos de atletas;

Evolução

Nos últimos anos, Palmas viu o número quadras e adeptos do esporte crescer de forma significativa. Entre arenas, praias, parques e quadras residenciais, a Capital conta atualmente com pelo menos dez quadras para prática da modalidade: AABB, Escolinha do Fluminense, Arena Dubai, Riplay, Quadra 303 Sul, Quadra 207 Sul, Quadra 104 Sul, Quadra 1007 Sul, Praia da Graciosa e Parque dos Povos Indígenas.