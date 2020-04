Esporte Federação Francesa de Futebol cancela campeonatos não profissionais Ao mesmo tempo, a FFF revelou, por intermédio de um comunicado, que está preparando para os próximos dias um "plano de apoio massivo ao futebol amador" para quando as ligas reiniciarem as disputas

Com 14 mil clubes cadastrados, a Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou, nesta quinta-feira (16), o cancelamento de todos os campeonatos não profissionais, com exceção da terceira divisão e da primeira divisão feminina. A FFF considera "irrealizável" as competições diante dos problemas causados pela pandemia do coronavírus, que fez o governo francês a adotar o ...