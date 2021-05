Esporte Federação abre inscrição para Estadual Feminino de Futsal Competição está prevista para ser realizada em dezembro, na Capital; premiação é de R$ 5 mil

Nesta sexta-feira, 21, a Federação Tocantinense de Futsal (FTFS) abriu as inscrições para o Campeonato Estadual Feminino que terá Palmas como cidade sede. Denominado de “Copa Governo do Tocantins”, o torneio está previsto para ser realizado em setembro e vale vaga para a Taça Brasil de Clubes e Copa do Brasil do próximo ano. Além de troféus e medalhas será oferec...