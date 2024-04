Redação Jornal do Tocantins ge Tocantins

O Capital encara o Brasileiro Série D pela primeira vez em sua história. A equipe rubro-negra garantiu participação após ficar com o vice-campeonato estadual em 2023. Na ocasião, o Tocantinópolis ficou com a taça. Na atual edição, a equipe que será comanda pelo técnico Givanildo Sales, faz parte do Grupo 5 da competição.

Levando em consideração apenas a 1ª fase da competição, o rubro-negro palmense vai percorrer um total de 12.204 mil quilômetros. A soma é referente a quilometragem de ida e volta – saindo sempre de Palmas, cidade sede do clube. Todos os percursos são feitos por meio aéreo.

Após cair na Copa Verde e Copa do Brasil, em ambas as situações na segunda fase, além de eliminação na semifinal do estadual, o clube passou por reformulação. A diretoria substituiu o técnico português Ricardo Lima por Givanildo Sales, enxugou o elenco e anunciou alguns reforços.

Confira todas as distâncias abaixo

De Palmas a Anápolis (GO) – 1.582 km

De Palmas a Brasília (DF) – 1.685 km (jogo Brasiliense)

De Palmas a Catalão (GO) – 2.242 km

De Palmas a Iporá (GO) – 1.950 km

De Palmas a Cuiabá (MT) – 3.060 km

De Palmas a Brasília (DF) – 1.685 km (jogo com o Real Braília)

De Palmas a Rondonópolis (MT) – 2.804 km

Total: 12.204 mil quilômetros.