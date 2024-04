Esporte Equipes de futsal do Tocantins participam de competições nacionais no Distrito Federal e Pernambuco As jogadoras do 100 Limites/Fazendão Ferragens participam da Copa do Brasil de Futsal, na capital federal. Jogadores do Tabocão/Vila Nova participam da Taça Brasil de Clubes Adultos Masculino da 1ª Divisão, em Goiana (PE)

Estreante em uma competição nacional, a equipe feminina do 100 Limites/Fazendão Ferragens representa o Tocantins na Copa do Brasil de Futsal, em Brasília (DF). Na cidade de Goiana (PE), jogadores do Tabocão/Vila Nova competem na Taça Brasil de Clubes Adulto Masculino da 1ª divisão. O primeiro confronto das equipes ocorre neste sábado (27), às 16h, no ginási...