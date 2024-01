Esporte Endrick abre o jogo sobre comparações com Ronaldo e Pelé O atacante de 17 anos falou que está confiante em sua permanência na seleção brasileira principal. Ele mencionou que quer estar na convocação para as partidas contra a Inglaterra e a Espanha, que acontecem em março

Endrick, que está com a seleção pré-olímpica, falou sobre as comparações que fazem com Ronaldo e Pelé. O que aconteceu "Tem coisas que acontecem e tem gente que fala e diz, ele é o novo Pelé, o novo Ronaldo... Quero ser o Endrick e para mim o que se fala não me importa. Agora tenho uma grande responsabilidade, vou aguentar a pressão porque sei ...