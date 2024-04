Esporte Corrida Sesi Run está com as inscrições abertas Evento acontecerá em Gurupi, no dia 22 de abril, a partir das 6h, com percurso de 5km

A corrida do Sesi Run está com inscrições abertas para percursos realizados em Gurupi. A 3º edição do evento será de caráter participativo para o público adulto, em geral, onde os inscritos poderão correr livremente, sem regras oficiais a serem seguidas e sem disputa. O percurso será de 5 km e a concentração será realizada na Unidade Operacional do Sesi, a partir...