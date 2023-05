Neste domingo, 21, ocorreu a Primeira Taça Cidade de Palmas Ciclismo no Parque Cesamar e na avenida Teotônio Segurado. No total 160 ciclistas de 11 estados disputaram a prova, que ofereceu R$ 55 mil em premiação para os vencedores em seis categorias.

O primeiro bloco foi composto pelos competidores das categorias Júnior, Master C e Feminino, com diferença de 30 segundos entre cada uma.

Na categoria Júnior, Joas Menezes, de Porto Nacional, conquistou o primeiro lugar, seguido por Vinícius Carvalho Stedler, de Redenção (PA), e o baiano Luiz Fernando Bomfim de Almeida na terceira posição.

O primeiro lugar da categoria Máster C quem ganhou foi o brasiliense Raphael Luiz Nogueira da Gama Silveira, seguido pelo palmenses Adarciley da Silva e Vanderlei Pereira, o terceiro colocado.

Na categoria feminino, venceu Bruna Gomes da Silva Cavalcante, de Terezópolis (GO), seguida por Leidiane Santos, na segunda posição e Jorleane Lima Da Cunha, de Dianópolis, em terceiro.

No segundo bloco, o vencedor da categoria Master A foi o guaraiense Raphael Matos Silva, seguido pelos goianos José Eriberto Medeiros Rodrigues Filho e Rodolfo Medeiros Souza Borges.

O atleta de Gurupi Wagner venceu na categoria master B ao completar as 30 voltas com o tempo de 1h33min13s junto com Junio Cesar, de Palmas, com o mesmo tempo. Em terceiro fechou a prova Arlindo Lima de Souza, de Araguaína, com 1h33min19 seg.

A última categoria a largar é a Elite Masculino com previsão de chegada às 12h40. Sao 2 horas de prova no circuito mais 1 volta. A largada ocorreu por volta das 10h40.

Premiação

Na principal categoria em disputa, elite masculino, o vencedor levará R$ 10 mil. O melhor atleta palmense de cada categoria leva um prêmio bônus de R$ 1 mil.

Elite masculino

1º lugar: R$ 10 mil + troféu

2º lugar: R$ 5 mil + troféu

3º lugar: R$ 3 mil + troféu

4º lugar: R$ 2 mil + troféu

5º lugar: R$ 1 mil + troféu



Demais categorias

1º lugar: R$ 3 mil + troféu

2º lugar: R$ 2 mil + troféu

3º lugar: R$ 1 mil + troféu

4º lugar: R$ 600 + troféu

5º lugar: R$ 300 + troféu

Confira os vencedores das cada categoria

MASTER C

1 Raphael Luiz Nogueira da Gama Silveira (Brasilia - DF) – 1h24min 01

2 Adarciley Da Silva (Palmas - TO) – 1h 24min02

3 Vanderlei Pereira (Palmas - TO) 1h 25min24

4 Felisberto Borges Da Silva (Barreiras - BA) 1h 25min25

5 Ademir Ruas Da Silva (Palmas - TO) 1h 25min25

MASTER A

1 Raphael Matos Silva (Guarai - TO) 1h 34min25

2 José Eriberto Medeiros Rodrigues Filho (Goiânia - GO) 1h34min26

3 - Rodolfo Medeiros Souza Borges (Sao Luiz - GO) - 1h34min26

4 Pedro Moura Bisneto (GoiÂnia - GO) - 1h34min26

5 - Glaicon (Palmas - TO) - 1h34min26

MASTER B

1 Wagner - (Gurupi) - 1h33min13seg

2 Junior Cesar (Palmas) - 1h33min13seg

3 Arlindo Limna (Araguaína) 1h33min19seg

4 Samuel Marques (Palmas) - 1h38min56seg

5 Sergio Nazeozeno (Gurupi) - 1h34min27seg

FEMININO

1 Bruna Gomes Da Silva Cavalcante (Terezopolis de Goias - GO) 1h04min32 - 17 voltas

2 Leidiane Santos (lady) (Palmas - TO) 1h04min32 - 17 voltas

3 Jorleane Lima Da Cunha (Dianopolis - TO) 1h04min32 - 17 voltas

4 Joyce Martins Alves Silveira (Palmas - TO) 1h04min34- 17 voltas

5 Vitoria Xavier (Barreiras - BA) - 1h04min34- 17 voltas

JÚNIOR

1 Joas Menezes Barbosa Dos Reis (Porto Nacional - TO) 1h06min03 - 19 voltas

2 Vinícius Carvalho Stedler (Redencao - PA) 1h06min09 - 19 voltas

3 Luiz Fernando Bomfim De Almeida (Barreiras - BA) 1h06min12 - 19 voltas

4 Josué Teixeira Feitosa Júnior (Gurupi - TO) 1h06min12 - 19 voltas

5 Eduardo De Oliveira Souza (Barreiras - BA) 1h03min11 - 19 voltas