Esporte Confira os resultados da segunda rodada do Estadual Sub-20 Torneio teve seis partidas disputadas neste sábado (27) e segue com outros três jogos neste domingo (28). Competição garante vaga na Copa São Paulo 2025

O Campeonato Tocantinense de Futebol Sub-20 deu início a sua segunda rodada neste sábado (27), com seis confrontos e segue neste domingo (28) com mais três jogos, todos às 16h, em Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. Diferente da primeira rodada, que contou com goleadas nos dois dias de jogos, ontem as equipes mantiveram o placar na casa de dois o...