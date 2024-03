Classificado!

O Amazonas fez sua estreia na Copa Verde e com com o "pé direito". A equipe amazonense garantiu vaga nas quartas de final ao golear o Capital-TO na noite desta quarta-feira (6), na Arena da Amazônia. Após sair atrás, com gol de Arthurzinho, a Onça Pintada conseguiu a virada com Rafael Tavares, Sassá (duas vezes) e Alvariño.

E agora?

Com a vitória, o Amazonas está classificado para as quartas de final da Copa Verde. Na próxima fase enfrenta o vencedor de Remo e Trem-AP, que se enfrentam nesta quinta-feira (7), em Belém. Na próxima fase são duelos de ida e volta. O primeiro jogo está previsto para o dia 20 de março e a volta para o dia 24.

Primeiro tempo

A partida começou com o Amazonas tendo mais o domínio, mas o Capital explorando os contra-ataques e levando perigo. Logo no início o zagueiro Márcio Júnior recuou mal a bola, Barbio cruzou para Sassá, mas atacante pegou mal na bola. O Amazonas chegava mais, porém sempre pecava na última bola. Aos poucos, o Capital foi gostando e, aos 19, Weslley aproveitou vacilo da zaga e quase marcou, mas mandou para fora. Mas aos 23, a equipe tocantinense conseguiu abrir o placar. Após boa triangulação na entrada da grande área, Arthurzinho chutou forte e mandou sem chances para o goleior Edson Mardden: 1 a 0.

O Amazonas teve a chance de empatar aos 27 com Sassá. Mas ele não aproveitou o cruzamento d e Barbio e chutou para fora. E quando parecia que os times iriam para o intervalo com vitória parcial do Capital, o Amazonas conseguiu o empate aos 45. Diego Torres arrumou de peito para Tavarares fora da área e ele, sem pulo, mandou no ângulo esquerdo do goleiro Prezzi: 1 a 1.

Segundo tempo

Na segunda etapa o Amazonas voltou melhor. Com um minuto, Levi, que acabara de entrar, quase marcou, mas o goleiro Prezzi salvou. Mas aos dois, em nova jogada de Levi, o goleirão não consegui fazer a defesa, depois que Tavares arrumou e Sassá virou o jogo. O Capital tentou esboçar uma reação, mas o time amazonense chegou ao terceiro gol aos 15. Fabiano apareceu de surpresa na esquerda e cruzou na medida para Sasá fazer o segundo dele: 3 a 1. Depois, aos 19, Levi teve outra chance, mas ficou na defesa do goleiro.

O Amazonas continuou melhor, mas o goleiro Prezzi continuou salvando. Sassá quase marcou o terceiro dele, após cruzamento de Ezequiel, aos 28, mas chutou para fora. Sassá teve outra chance aos 42, mas novamente o goleiro defendeu. E, aos 43, a Onça-Pintada fez o quarto. Xavier cruzou da direita e Alvarño escorou de cabeça: 4 a 1.