Esporte CBF encaminha acordo para Supercopa do Brasil ser disputada no Mineirão Entidade aguarda detalhes para anunciar o estádio como o palco de Palmeiras x São Paulo, no dia 3 de fevereiro

A CBF encaminhou acordo para realizar a Supercopa do Brasil no Mineirão, em Belo Horizonte. Entidade aguarda detalhes para anunciar o estádio como o palco de Palmeiras x São Paulo, no dia 3 de fevereiro. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, ainda não assinou o contrato. Presidentes de principais organizadas de Palmeiras e São Paulo se reuniram para falar sobre...