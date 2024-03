Capital terá pela frente o Tocantinópolis, nesta terça-feira, às 18h (de Brasília), no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Tocantinense. As equipes se enfrentam no estádio Nilton Santos, em Palmas. O segundo jogo está previsto para dia 23 (domingo), às 16h, no Ribeirão, em Tocantinópolis (TO).

Capital e Tocantinópolis vão se enfrentar pela 10ª vez na história do futebol - foram oito jogos pelo estadual e um pela Copa do Brasil. O reencontro na semifinal será o terceiro confronto decisivo envolvendo os dois times. Antes, o Tocantinópolis superou o rubro-negro na final do estadual 2023, e nesta temporada caiu para a equipe na Copa do Brasil. E agora quem chega à final? Façam suas apostas!

Buscando o seu primeiro título no Campeonato Tocantinense, o Capital chega à semifinal após uma campanha equilibrada na 1ª fase. Em sete jogos, foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas, sendo uma delas exatamente para o Tocantinópolis. O time rubro-negro somou 13 pontos dos 21 passíveis, se classificando na terceira colocação.

Atual campeão estadual, o Tocantinópolis tenta o seu quarto título seguido, e o sétimo na contagem geral em 2024. O Verdão se garantiu na semifinal com a segunda melhor campanha da primeira fase, ficando atrás apenas do União. Foram 14 pontos conquistados, dos 21 possíveis, o que garantiu vantagem para decidir em seus domínios.

Onde assistir

Transmissão: O canal Esporte Mais transmite a partida em vídeo;

Tempo Real: O ge acompanha a partida em Tempo Real (Clique aqui para acompanhar)



Capital - Técnico: Ricardo Lima

O técnico Ricardo Lima tem quatros baixas no DM. Estão fora por lesão Ítalo Cauã, Phedro Lucas, Jander e Alemão. Neste jogo de ida, cumprem suspensão o defensor Kennerson e o volante Arthurzinho. Por outro lado, a equipe buscou cinco reforços para esta reta final. São eles: o defensor Carlos Henrique, o meia Jhonata de Lima, o defensor Erick dos Santos e os atacantes Lelo e William, ex-Tocantinópolis.

Provável time: Prezzi; Gusatvo Lobó, Márcio Jr, Washington e Patryck Annes; Dim, Isaac e Cairo; Wesley, Lelo e Giancarlo (William).

Desfalques: Ítalo Cauã, Phedro Lucas, Jander, Alemão, Kennerson e Arthurzinho

Tocantinópolis - Técnico: Jairo Nascimento

Para o primeiro jogo da semifinal, o técnico Jairo Nascimento tem os desfalques de Pedro Dias e Gustavo Gomes, que seguem no departamento médico. Na última semana, a equipe dispensou três jogadores: o lateral Rômulo Carioca, os meias Lucas Campos e Paulo Victor.

Em compensação, o alviverde anunciou o meia Paulinho, ex-Castanhal, e os atacantes Renatinho, ex-Nova Venécia FC, e Luis Gustavo, com passagem pelo Tocantinópolis. O trio já foi regularizado no BID, e fica à disposição do técnico Jairo Nascimento.

Desfalques: Pedro Dias e Gustavo Gomes.

Provável time: Anderson Luiz; Sanderson (Marcinho); Romário, Lucão e Caio Felipe; Bidely, Daniel Barros e Gabriel Caju; Cássio Halloween, Everson Bilau e Wanderson.

Confira a arbitragem da partida



Árbitro: Marcos Mateus (Palmas)

Assistente 1: Natal Júnior (Paraíso)

Assistente 2: Samuel Smith (Araguaína)

Quarto árbitro: Tarcísio Matos (Palmas)