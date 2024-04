Esporte Capital vence o Real Brasília por 2 a 0 em estreia na Série D Márcio Júnior e Arango marcaram os gols da vitória

O Capital estreou na Série D com vitória. O time venceu o Real Brasília por 2 a 0 neste sábado (27), no Estádio Nilton Santos, em Palmas. Foi o atacante que já defendeu a camisa do Santa Fe, da Colômbia, em Libertadores, abriu o caminho do gol no segundo tempo. Arango cobrou falta e Márcio Júnior fez o primeiro gol, após a bola bater na trave e sobrar na pequena área. ...