Esporte Capital vence Alvorada em torneio que dá vaga na Copa São Paulo de 2025 As equipes se enfrentaram na quarta-feira (24), no estádio Nilton Santos, em Palmas. A seleção rubro-negra garantiu o placar de 19 a 0

A seleção do Capital Futebol Clube venceu o Alvorada com placar de 19 a 0. A primeira rodada do Campeonato Tocantinense Sub-20, aconteceu em Palmas. A competição foi realizada na quarta-feira (24), no estádio Nilton Santos. Leia Também: Concurso da saúde de Palmas será neste fim de semana; veja onde consultar locais de prova Júri condena a 6 anos de prisão acusado de matar e esquartejar em Brejinho de Nazaré O 'massacre...