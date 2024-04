Com um laudo de prevenção e combate a incêndio e pânico vencido, o Estádio Nilton Santos pode ser um problema para a estreia do Capital, na temporada 2024 do Brasileiro de Futebol da Série D, com jogo previsto para o dia 29 deste mês.

O ge apurou que clube e a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) já foram notificados sobre a situação. O estádio é administrado pela Fundação Municipal de Esportes (Fundesportes).

A última vistoria realizada no local foi em fevereiro, quando os laudos foram atualizados para a partida da Copa do Brasil, entre Capital e Tocantinópolis - Veja posicionamento da Fundesportes abaixo.

O Capital estreia na Série D, no dia 29, contra o Real Brasília, como mandante, em local e horário a serem definidos. O local depende da regularização do estádio Nilton Santos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que se não houver vistoria e renovação dos laudos, o clube ficará impedido de mandar jogos no estádio.

Laudos que precisam de renovação

- Laudo de prevenção e combate a incêndio e pânico - vencido desde 18/03 /2024;

- Laudo de segurança - documento próximo a vencer em 20/04/2024;

- Laudo de vistoria de engenharia, acessibilidade e conforto – documento próximo a vencer em 20/04/2024.

O que diz a Fundesportes

A Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), disse que já está atuando, realizando todas as intervenções necessárias para atualização de todos os laudos.