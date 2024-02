A delegação do Capital embarcou para Boa Vista (RR) por volta de 1h30 da madrugada desta terça-feira (27), com uma novidade no elenco. A previsão de desembarque na capital roraimense está prevista para as 3h15 da madrugada desta quarta. Capital encara o São Raimundo na estreia da Copa Verde 2024, nesta quinta-feira, às 20h30.

Entre os relacionados, para a estreia da equipe no torneio, está o meia colombiano Edwin Ariza, que teve passagem rápida pelo Atlético-BA. Antes passou por Alianza Petrolera, da Colômbia, e Tepatitlán, do México. O jogador já teve o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID). Por outro lado, o técnico Ricardo Lima segue sem poder contar com Alemão, Juninho, Jander e Phedro Lucas, ambos estão no departamento médico.

O rubro-negro palmense encara o torneio pela primeira vez em sua história. A equipe assegurou vaga após o vice-campeonato Tocantinense 2023. São Raimundo e Capital jogam, nesta quinta, às 20h30, no estádio Canarinho, em Boa Vista. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. Quem passar, encara na próxima fase o Amazonas.