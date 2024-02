Em sua primeira participação no torneio, o Capital derrotou o Tocantinópolis, por 2 a 1, e avançou à segunda fase. O confronto foi disputado na noite desta quarta-feira (21), no Nilton Santos, em Palmas. Giancarlo, de pênalti, e Arturzinho marcaram para o rubro-negro, ainda, no primeiro tempo. Pedro Igor, de pênalti, diminuiu para o time alviverde. O Capital aguarda o vencedor de Águia de Marabá-PA e Coritiba, que se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 20h.

Primeiro tempo

Apesar de ter entrado no 3-5-2, o Tocantinópolis buscou mais o jogo nos minutos iniciais, mas enfrentou dificuldades na boa marcação do rival. O time alviverde tentou explorar mais o lado direto com Marcinho e Sanderson. A equipe criou várias oportunidades na bola parada. Aos 27, o rubro-negro ameaçou com Wesley e ganhou escanteio. O Capital passou a explorar os espaços, e aos 31, o lateral-esquerdo Rômulo Carioca empurrou o atacante Wesley, próximo ao lance, árbitro apitou a falta. Giancarlo cobrou e colocou o time rubro-negro em vantagem. Aos 37, Ítalo Cauã recebeu lançamento, ele passou pela bola, e Arturzinho aproveitou a indecisão da defesa e empurrou para as redes. Após o ‘nocaute’, o Tocantinópolis tentou diminuir o prejuízo, mas ficou nisso o primeiro tempo.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Tocantinópolis voltou com três mudanças. O time chegou a ter mais posse de bola nos minutos iniciais. Mas foi só, o jogo ganhou equilíbrio. O Capital chegou teve, pelo menos, duas ótimas oportunidades de ampliar. Mas foi a equipe alviverde que conseguiu diminuir o prejuízo em cobrança de pênalti. Bilau foi derrubado na área, e Pedro Igor cobrou. Bilau apareceu alguns minutos depois, após cruzamento de Elifran, pela direita, mas acabou testando no travessão. Na reta final, o Tocantinópolis foi para pressão, mas não foi o suficiente para buscar o empate.

É mais dinheiro na conta!

Depois de ter arrecadado R$ 787, 5 mil na 1ª fase, o Capital, agora, vai embolsar nesta segunda fase mais R$ 945 mil. A equipe aguarda o adversário do confronto entre Águia de Marabá-PA e Coritiba, que se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 20h.