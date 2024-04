Esporte Campeonato Tocantinense pode ter artilheiro com menor número de gols da história; entenda A edição de campeonato com mais gols foi a de 2006! Na ocasião, Éder, do Araguaína, anotou 26 tentos

Faltando apenas um jogo para o fim do Campeonato Tocantinense 2024, a situação da artilharia parece estar praticamente definida. Os principais candidatos desta edição são o meia Bruno Morais, do União, com quatro gols, e os atacantes Pedro Igor e Wanderson, do Tocantinópolis, ambos com três gols cada um. Se o atual cenário não mudar neste sábado, no jogo da vol...