Esporte Campeonato Tocantinense: Araguaína e União empatam no primeiro jogo da semifinal As equipes se enfrentaram no Mirandão, em Araguaína, na noite de sábado (16)

No primeiro confronto da semifinal, Araguaína e União empataram em 1 a 1. Apesar da invencibilidade, o União ficou atrás no placar pela primeira vez nesta temporada e buscou o empate. O jogo ocorreu no Mirandão, em Araguaína, no sábado à noite (16). O estreante João Pedro marcou para o Tourão, enquanto Jean empatou com um belo voleio na etapa final. As informações são d...