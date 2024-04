Esporte Campeonato de futebol de campo infantojuvenil ocorre neste fim de semana em Palmas A abertura ocorre neste domingo (28), a partir das 7h30 no Estádio Nilton Santos, em Palmas

A 3ª Edição da Capital Cup, que reúne categorias de base no campeonato de futebol de campo infantojuvenil, deste ano, terá início neste domingo (28), a partir das 7h30, no Estádio Nilton Santos, em Palmas. A entrada é gratuita. Leia Também: Atletas vão correr neste domingo na 32ª edição da Corrida de Rua do Trabalhador em Araguaína Estádio Nilton Santos é liberado para Série D após vistoria O evento é realizado pela Liga de Esportes da Capital, com apo...