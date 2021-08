Esporte Bruninho: um dos heróis do Tricolor da Capital na Série D Com os gols do atacante na última rodada, o Palmas vê sonho da classificação mais perto

Bruninho, vem se tornando um dos heróis do Palmas. O atacante de 25 anos, após pintar seu cabelo de rosa, está mais inspirado e vem protagonizando importantes cenas na trajetória do Palmas no Brasileiro Série D. Primeiro marcou contra o Tocantinópolis no clássico regional no Nilton Santos e agora anotou mais dois gols (na vitória por 3 a 0 em cima do Juventude), dando u...