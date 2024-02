Esporte Brasil se mantém na 5ª colocação em 1º ranking de seleções da Fifa de 2024 As movimentações no ranking foram por conta das partidas disputadas na Copa Africana das Nações e na Copa da Ásia

A Fifa divulgou a primeira atualização do ranking mundial de seleções de 2024. Top 10 seguiu da mesma forma que na temporada passada. As seleções europeias e sul-americanas ainda não entraram em campo neste ano. As movimentações no ranking foram por conta das partidas disputadas na Copa Africana das Nações e na Copa da Ásia. Campeão da Copa da Ásia, o Qatar foi...