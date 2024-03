Esporte Brasil encara Espanha em estádio em obras há 5 anos, ao custo de R$ 4,9 bi Amistoso acontece nesta terça na arena Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid

O Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, em reforma desde 2019, será o palco para o amistoso entre as seleções do Brasil e da Espanha às 17h30 (no horário de Brasília) desta terça-feira (26). O Brasil chega embalado pela vitória neste sábado (23) por 1 a 0 sobre a Inglaterra em Wembley, na estreia do técnico Dorival Júnior. Uma das maiores arenas da Europa, ...