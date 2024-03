Após início apagado na temporada 2024, Everson Bilau chamou a responsabilidade, nessa quarta-feira, e foi o protagonista da classificação do Tocantinópolis sobre o Manauara-AM, por 2 a 1. O atacante marcou e deu assistência para o gol da classificação nos acréscimos da etapa final. A equipe alviverde jogou em seus domínios e contou com o apoio da torcida para avançar, depois de ter caído na Copa do Brasil, na última semana. Bilau falou com o ge, nesta quinta-feira, comemorou e desabafou sobre o início difícil.

- A gente sabe da importância que é vestir essa camisa e que seremos cobrados. E o que fiz no clube está lá no passado. Eu vou ser cobrado a cada dia, a cada jogo. Sigo trabalhando, sei que tem cobranças, mas acredito no meu potencial.

Artilheiro do estadual 2023 ao lado de Tony Love, com cinco gols, e peça fundamental na Série D – apesar de ter sofrido com lesões -, na atual temporada, Bilau havia marcado apenas um gol em seis jogos e era cobrado pelo torcedor.

- Classificação importante! Marquei um gol e dei assistência para outro. A gente vinha de resultados negativos e conseguimos voltar com esse espírito de vitória, espírito vencedor, de luta. Mesmo com as críticas, eu estava tranquilo, trabalhando! Eu confio no meu trabalho. A gente sabe, que todo elenco tem qualidade e por isso somos tão cobrados - afirmou.

Esta é quarta temporada de Everson Bilau com a camisa do Tocantinópolis. Até aqui foram 74 jogos e 27 gols marcados. Bilau é o maior artilheiro da equipe alviverde na Série D, com dez gols marcados.

Com a classificação no torneio regional, o Tocantinópolis terá pela frente o Manaus, no Amazonas, em data e horário a serem definidos.