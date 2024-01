O Batalhão vai jogar pela primeira vez no Campeonato Estadual da Primeira Divisão e tem a estreia marcada contra o hexacampeão do Tocantinense, o Tocantinópolis. Os dois entram em campo no próximo sábado, 27, às 16h, no estádio Nilton Santos, em Palmas.

O Batalhão conseguiu o acesso inédito à elite no ano passado, quando ganhou o Campeonato da Segunda Divisão no jogo contra o Araguaína, no confronto que terminou com um placar acirrado de 4 a 3.

A equipe divulgou, por meio de assessoria, uma lista com 25 atletas escalados para defender o clube no torneio. A maioria dos jogadores que defenderam o time na Segundona foram mantidos. Entre os novos integrantes, estão os atacantes Bruninho, ex-Palmas, e Maikon Leite, ex-Nacional (PB).



Bruninho defendeu e fez história na equipe do Palmas durante quatro anos. O atleta tem no currículo o Guarulhos (SP) e recentemente estava no Interporto.

Maikon Leite também tem passagens pelo Santos (SP), Bahia (BA), Athletico (PR), Náutico (PE), Figueirense (SC), Sport (PE), Atlas e Toluca, ambos do México, dentre outros. Sua última passagem foi pelo Nacional (PB).

O Jornal do Tocantins identificou que ainda não há publicação da regularização dos atletas no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), até a tarde desta quarta-feira, 24.

O Verdão do Norte, como é conhecido o Tocantinópolis, já regularizou os 25 nomes no BID. Os contratos foram lançados entre a última sexta-feira,19, e esta segunda-feira, 22.

Confira os nomes dos atletas escalados pelo Batalhão:

Atacantes: Bruninho, Maikon Leite, Robério Nascimento, Rhaillam Araújo, Aaron Ibilola, Ayrton Jr e Ygor

Goleiros: Leonardo Steffen, Moisés Alves e João Moreno

Zagueiros: João Victor Bernardo,João Victor Leite, Daniel Roberto, Heitor Telles, Enzo Gabriel, Lulinha e Zé Neto

Laterais: Roberto Henrique, Níkolas Guerra,Yury Rocha e Bombado

Meias: Rodrigo Tocantins, André Carvalho, Walber Júnior e Arthur Basto