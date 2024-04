Esporte Atletas vão correr neste domingo na 32ª edição da Corrida de Rua do Trabalhador em Araguaína Kits serão entregues neste sábado (27), na Via Lago das 15h às 21h30, é necessário documento de identificação. Os materiais não serão entregues no dia da competição

Os araguainenses inscritos na 32ª edição da Corrida de Rua do Trabalhador de Araguaína, que ocorrerá neste domingo (28), deverão pegar seus os kits de identificação neste sábado (27), no mesmo local da corrida, na Via Lago, das 15h às 21h30. Os corredores precisam levar um documento oficial com foto. Conforme a prefeitura de Araguaína, cada corredor recebe...