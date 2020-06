Esporte Atacante Vinícius Popó, do Cruzeiro, testa positivo para covid-19 Garoto da base celeste se junta ao meia Matheusinho, do América-MG e ao equatoriano Cazares, do Atlético-MG, os outros jogadores infectados do futebol mineiro.

O Cruzeiro anunciou, neste domingo (31), que o atacante Vinícius Popó testou positivo para a covid-19 em exame realizado na sexta-feira. Ele se junta ao meia Matheusinho, do América-MG e ao equatoriano Cazares, do Atlético-MG, os outros jogadores infectados do futebol mineiro. Assintomático, Vinicius Popó já foi afastado dos treinamentos seguindo as orientações de iso...