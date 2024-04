Esporte Atacante tocantinense comemora retorno com média de um gol por jogo, após lesão: “Muito feliz” Hernandes entrou em campo após se recuperar de uma longa contusão e celebrou com estilo a volta aos

Defensor do Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, o atacante tocantinense Hernandes, voltou a entrar em campo com estilo após uma longa recuperação de contusão. Tocantinense, o jogador voltou de lesão no domingo (28) e marcou no empate em 2 a 2 contra o Daegu. Em entrevista, o atacante falou do sentimento de felicidade em poder voltar aos gramados e por estar ...