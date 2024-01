Esporte Atacante sabe de morte do pai no estádio, pede para jogar e faz gol "Estou passando por um momento muito difícil. Mesmo assim, optei por jogar e esse gol é para ele"

O atacante Anderson Tanque, do Novo Hamburgo, soube da morte do pai antes da vitória por 2 a 1 sobre o Santa Cruz, pelo Campeonato Gaúcho. Apesar disso, Anderson pediu para jogar e, ao entrar no segundo tempo, marcou um gol em apenas um minuto. O jogador dedicou o tento ao pai, Edson Carlos da Silva, emocionado e apontando para o céu na comemoração.