Com o empate, quem vencer se garante na final do Campeonato Tocantinense. Além disso, garante participação na Copa do Brasil, Série D e Copa Verde 2025. Mas em caso de um novo empate no próximo sábado (23), às 16h, no Mirandão, a decisão será nos pênaltis.

Primeiro tempo

O União começou pressionado o Araguaína, mas enfrentou dificuldades na boa marcação. E foi o Tourão que saiu na frente, aproveitando erro da defesa na saída, Giovani roubou a bola e deu assistência para o estreante João Pedro fazer 1 a 0. O Araguaína continuou se defendendo bem e aproveitando o contra-ataque. Após o gol, o União tentou se arriscar ao ataque com Gabriel Vinícius, Arango e Bruno Moraes. Mas o primeiro tempo ficou nisso, vitória parcial do Araguaína.

Segundo tempo

O Araguaína voltou comprometido em seguir com a boa marcação, sem pressa no jogo. Por outro lado, o União tinha pressa e tentava se jogar ao ataque com Bruno Moraes e Arango. O atacante Jean, que havia entrado no intervalo, pouco participou do jogo nos minutos iniciais, mas bastou uma bola cruzada da direita, para o atacante se apresentar para o jogo: ele dominou e aplicou um lindo voleio para deixar tudo igual e calar o Mirandão. Depois do gol, o Araguaína passou a ter pressa! Se por um lado, o Tourão criava oportunidades, do outro, o União respondia da mesma forma. Tanto União, quanto Araguaína tiveram chances de vencer, mas a decisão ficou para o segundo jogo da semifinal. A partida de volta será no dia 23 (sábado), às 16h.