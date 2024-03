O Araguaína venceu o já rebaixado Batalhão, por 2 a 0, neste domingo (10), no campo da Escolinha Nilton Santos, em Palmas, e carimbou uma vaga na segunda fase do Tocantinense. Os gols do Tourão foram marcados por Ítalo e Café. O Batalhão, agora, deve pensar no planejamento para a disputa da Segundona, no segundo semestre deste ano.

Semifinais

Nas semifinais, o Araguaína, quarto colocado, vai enfrentar em dois jogos o União, primeiro colocado. Os jogos serão estádio Mirandão, em Araguaína. O Tourão faz o primeiro jogo como manante e o segundo na condição de visitante.

Teve isso mesmo?

Uma cena no mínimo curiosa chamou a atenção minutos antes da bola rolar entre Batalhão e Araguaína, pela última rodada da 1ª fase do Campeonato Tocantinense. Acredite, as marcações do campo foram apagadas manualmente após um representante da Federação Tocantinense de Futebol (FTF) chegar ao local e perceber erros. O jogo é realizado no campo da Escolinha Nilton Santos, em Palmas.

Batalhão se despede da elite

Após conquistar o acesso e o título da Segundona 2023, o Batalhão se apresentou para a elite em 2024! Apresentação que deve ser esquecida! Com um time mesclado com base e atletas experientes, entre eles o veterano Maikon Leite, ex-Palmeiras e Santos, o Batalhão passou em branco na 1ª fase. Foram sete derrotas em sete jogos – cinco gols marcados e 16 sofridos. A equipe se despediu da competição na última colocação com nenhum ponto somado.