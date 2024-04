Esporte Aparecida do Rio Negro leva o título do Copão Jalapão Atual campeã da competição jogou no estádio Cardosão, em Santa Tereza, e garantiu placar de 5 a 0

A seleção de Aparecida do Rio Negro venceu Santa Tereza com placar de 5 a 0. O maior campeonato de futebol amador do estado, o Copão Tocantins ocorreu na casa do time Santa Tereza. A competição foi realizada no domingo (21), às 15h30, no estádio Cardosão. O capitão da equipe vencedora, Diogo Campos, comemorou a conquista regional e, por meio...