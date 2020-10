Esporte Andrés diz que o goleiro Cássio fica no Corinthians Goleiro recebeu apoio rápido da cúpula alvinegra para que a pressão de torcedores não se estenda para dentro do clube paulista

O goleiro Cássio, incomodado com críticas da torcida, chegou a cogitar a sua saída do Corinthians, após a goleada sofrida contra o Flamengo no último domingo (18), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, segundo apurou o UOL Esporte, a diretoria alvinegra conversou com o camisa 12 para demonstrar apoio e garante que não existe a menor possibilidade d...