Redação Jornal do Tocantins

O 1º BPM (TO) entra em campo nesta terça-feira para encarar o São Paulo pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. Acompanhe a partida ao vivo pelo site My Cujjo, plataforma usada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para transmitir os jogos de competições nacionais.