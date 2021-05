Esporte A menos de três meses das Olimpíadas, Tóquio prorroga estado de emergência As medidas de emergência estão em vigor desde 23 de abril

O governo do Japão decidiu que o estado de emergência em Tóquio continuará valendo. A prorrogação foi anunciada nesta sexta-feira (7), a menos de três meses do início dos Jogos Olímpicos. O evento está programado para começar em 23 de julho. As medidas de emergência estão em vigor desde 23 de abril. Na ocasião, o anúncio foi realizado pelo primeiro-ministro do Jap...