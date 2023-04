Redação Jornal do Tocantins

Atletas profissionais e amadores que se inscreveram para a 2ª Corrida e Caminhada Sesi Run já podem buscar as pulseiras de identificação na unidade do Serviço Social da Indústria (Sesi) de Gurupi, que fica na rua Joaquim Batista de Oliveira, Nº 161, Vila Alagoana. Quem ainda não fez a inscrição ainda pode procurar a organização com documentos pessoais, em horário comercial, e efetuar o pagamento de R$ 20 reais.

O evento será realizado no próximo sábado, 15, e faz alusão ao Dia Mundial da Atividade Física, que foi comemorado na última quinta-feira. Podem participar corredores e praticantes de caminhada da comunidade em geral.

A concentração acontecerá na unidade do SESI, a partir das 6h30, com largada às 7 horas, num percurso de 5 km.

Para mais informações ligar no (63) 3311-1300.