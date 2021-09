Esporte 16 times brigarão por duas vagas na elite do futsal tocantinense Congresso Técnico definiu as chaves da competição que será realizada em Gurupi

A Federação Tocantinense de Futebol de Salão (FTFS) realizou o Congresso Técnico com as equipes que irão participar do Estadual Série Prata, a segunda divisão desse esporte no Tocantins. O Congresso Técnico contou com os representantes das 16 equipes e em razão da pandemia, aconteceu de forma virtual. Foram definidos os quatro grupos e os times que farão parte ...