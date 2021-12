Economia Veja quais áreas mais promissoras para investir em franquias em 2022 Confira algumas microfranquias e segmentos para investir de acordo com as projeções da ABF

A recuperação das franquias superou as expectativas do setor. "No terceiro trimestre de 2021, voltamos ao patamar de 2019. Esperávamos crescer 8% no acumulado do ano, mas tudo indica que chegaremos aos 9%", afirma André Friedheim, presidente da ABF (Associação Brasileira de Franchising). Com base no desempenho das franquias neste ano e na capacidade de adaptação de alg...