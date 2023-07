A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) divulgou na quarta-feira, 12, o índice de cobertura vacinal contra brucelose da primeira etapa. Foram vacinadas 591.172 bovídeas (bovinas e bubalinas) com idade entre 3 e 8 meses, o que representa 95,40% do total de bezerras com idade vacinal no Tocantins.

Segundo a agência, o percentual está acima da meta preconizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que é de 80%.

A responsável pelo Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PECEBT), Carolina Silveira Ozório disse por meio da assessoria que o resultado mostra que o produtor rural está consciente da importância do seu papel para garantir a saúde do rebanho e da população, uma vez que a brucelose pode ser transmitida ao homem.

Ainda de acordo com a Adapec, os produtores rurais que deixaram de vacinar as bezerras contra a brucelose, serão multados no valor de R$5,32 por animal não vacinado, R$127.69 por propriedade não declarada, além de ter a ficha de movimentação de rebanho bloqueada até a regularização.