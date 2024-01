Economia Transações por DOC chegam ao fim em 15 de janeiro após quatro décadas em operação Data limite para agendamentos das transações é 29 de fevereiro, quando o sistema será encerrado em definitivo

As transações via DOC (Documento de Ordem de Crédito) estão com os dias contados. A partir das 22h da próxima segunda-feira (15), bancos deixarão de oferecer a modalidade de transferência após quase quatro décadas em operação, informou a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) nesta semana. A data limite para agendamentos das transações é 29 de fevereiro, quando...