Economia Toyota vai investir R$ 11 bilhões no Brasil, diz Alckmin Montadora japonesa está desenvolvendo novos modelos híbridos flex

A Toyota vai iniciar um novo ciclo de investimentos no Brasil. A informação foi divulgada neste domingo (3) pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O aporte será de R$ 11 bilhões. Alckmin anunciou que a Toyota investirá R$ 11 bilhões no Brasil Paulo Whitaker/Reuters Logotipo da Toyota no Salão do Automó...