Economia Tocantins é o 6º melhor estado no ranking para se manter um negócio, diz Banco Mundial Estudo Doing Business Subnacional Brasil 2021 mostra o Estado em 13º lugar nos números de registros de propriedades

O Tocantins está na sexta posição entre os estados brasileiros onde é mais fácil abrir e manter um negócio, segundo os dados do “Doing Business Subnacional Brasil 2021”, estudo do Banco Mundial. No Norte do País, o Estado aparece na segunda posição. Esse resultado, para o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e presidente da Agência de Min...