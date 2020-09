Economia Serasa Experian: demanda das empresas por crédito caiu em agosto A indústria foi o segmento que apresentou maior queda, de 7,8%

A demanda das empresas por crédito caiu 6,0% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o Indicador da Serasa Experian. Esse foi o segundo mês consecutivo de queda. Na análise por porte, as micro e pequenas empresas registraram o maior recuo (6,1%), seguidas das médias (- 4,7%) e grandes (-1,5%). A indústria foi o segmento que apresentou maior ...