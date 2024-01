Economia Seguro-desemprego tem novo valor para 2024; confira Número de parcelas do seguro-desemprego varia de acordo com a solicitação e a duração do trabalho que antecedeu o pedido

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou a nova tabela anual do seguro-desemprego, corrigida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2023, que foi de 3,71%. Trabalhadores com pedido de seguro-desemprego registrados a partir de quinta-feira (11) vão receber o benefício com o reajuste da inflação. Os trabalhadores cujos últimos três salários forem ...