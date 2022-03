Economia Salmão, um dos peixes mais caros em Palmas, tem variação de 78% em estabelecimentos da Capital Procon Municipal realizou a pesquisa de preços do quilo dos pescados, que é vendido em nove estabelecimentos da Capital; intenção acordo é fazer uma classificação dos locais que estão vendendo os produtos no período da quaresma, que antecede a Páscoa na tradição cristã

O quilo salmão, que é um dos pescados mais caro vendido em Palmas, tem uma variação de 78% de um estabelecimento para o outro, com base nos cinco estabelecimentos visitados pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Palmas. Segundo o levantamento, realizado nos dias 8 e 9 deste mês, o menor preço encontrado é R$ 96,00 e R$ 170,00 o maior valor. Além do sal...